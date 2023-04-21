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Генерал США: союзники продовжать навчати військових України на танках та системах ППО

Фото: Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками і системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу.

Він зазначив за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", що кілька сотень українських захисників зараз проходять навчання у країнах східного флангу НАТО. При цьому 65 солдатів України недавно завершили тренування на зенітних ракетних комплексах Patriot.

"Ми проводитимемо тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО. Також надаватимемо амуніцію до танків, ППО, артилерії та ракети, а також запчастини, які потрібні українцям, щоб продовжувати в такому ж дусі", - додав генерал.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій було обговорено допомогу Україні. З ключовими заявами за підсумками переговорів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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