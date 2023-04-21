Генерал США: союзники продовжать навчати військових України на танках та системах ППО

Союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками і системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу .

Він зазначив за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", що кілька сотень українських захисників зараз проходять навчання у країнах східного флангу НАТО. При цьому 65 солдатів України недавно завершили тренування на зенітних ракетних комплексах Patriot.

"Ми проводитимемо тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО. Також надаватимемо амуніцію до танків, ППО, артилерії та ракети, а також запчастини, які потрібні українцям, щоб продовжувати в такому ж дусі", - додав генерал.