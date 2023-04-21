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Генерал США: союзники продолжат обучать военных Украины на танках и системах ПВО

Фото: Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины продолжат проводит тренинги для бойцов ВСУ и обучать их управлению танками и системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

Он отметил по итогам встречи в формате "Рамштайн", что несколько сотен украинских защитников сейчас проходят обучение в странах восточного фланга НАТО. При этом 65 солдат Украины недавно завершили тренировки на зенитных ракетных комплексах Patriot.

"Мы будем проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО. Также будем предоставлять амуницию к танкам, ПВО, артиллерии и ракеты, а также запчасти, которые нужны украинцам, чтобы продолжать в таком же духе", - добавил генерал.

Напомним, сегодня, 21 апреля, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам переговоров можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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