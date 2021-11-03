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Генерал США о российских войсках у границ Украины: пока не видим агрессивных действий

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты наблюдают значительное количество российских военных передвижений вдоль границы Украины. Однако США пока не видят особо агрессивных действий с их стороны.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы видели это раньше... Что это значит? Мы пока не знаем, слишком рано говорить", - заявил он.

Напомним, в разведке Минобороны Украины заявили, что на границах страны сосредоточены около 90 тысяч российских военных.

Ранее сообщалось, после публикации Washington Post о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.

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