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Генерал США оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією

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Київ, Субота 19 березня 2022 20:52
Генерал США оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією Фото: колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї. Він вважає такий сценарій можливим, але малоймовірним.

Про це генерал Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Думаю, що це (застосування ядерної зброї Росією - ред.) можливо, але малоймовірно. Також я вважаю, що ми, Захід, були занадто обережні, коли мали справу з Кремлем", - зазначив він.

Нагадаємо, у Зеленського назвали погрози російського президента Путіна застосувати ядерну зброю у відповідь на закриття неба "трішки фантастичним сюжетом", оскільки війна для РФ буде в сто разів більш руйнівною у разі використання такої зброї.

Детальніше про те, які є види зброї масового ураження є в РФ і як країна-агресор спекулює на її можливому застосуванні проти України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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