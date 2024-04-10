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Генерал США - Конгресу: за кілька тижнів Росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1

Фото: протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну  за кількістю артснарядів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала Крістофера Каволі, яку цитує видання The Washington Post.

Каволі попередив Конгрес, що війна в Україні досягла вирішального моменту, коли Росія "протягом декількох тижнів" може досягти переваги в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку уряду в Києві.

"Серйозність цього моменту неможливо переоцінити", - сказав генерал.

За його словами, без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

"Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє", - додав Каволі.

 

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

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