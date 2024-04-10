Генерал США - Конгрессу: через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии 10 к 1

Помощь Украине от США

США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.

Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.