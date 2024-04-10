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Генерал США - Конгрессу: через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии 10 к 1

Фото: в течение нескольких недель Россия может преобладать Украину по количеству артснарядов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала Кристофера Каволи, которое цитирует издание The Washington Post.

Каволи предупредил Конгресс, что война в Украине достигла решающего момента, когда Россия "в течение нескольких недель" может достичь преимущества в 10 к 1 по количеству артиллерийских снарядов, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительства в Киеве.

"Серьезность этого момента невозможно переоценить", - сказал генерал.

По его словам, без дополнительной поддержки США в Украине закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны.

"Сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает", - добавил Каволи.

 

Помощь Украине от США

США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.

Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.

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