Генерал США у Києві отримав струс мозку після літра чачі та загубив секретні карти

Літр чачі та падіння перед зустріччю з Блінкеном

Згідно з документом, під час дев’ятиденного перебування у Києві 13 травня 2024 року генерал Агуто відвідав вечірній захід, де вжив близько літра міцного алкогольного напою - чачі. Свідки підтвердили, що військовий був у стані сильного сп’яніння. Того вечора він впав, вдарившись головою об стіну.

Наступного ранку, попри помітну травму на лобі та млявий стан, генерал відмовився скасовувати зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном. По дорозі до посольства він впав вдруге, вдарившись щелепою об бетон та розірвавши одяг.

На офіційну зустріч він з’явився "повністю розхристаним" і "не при собі".

Посол США в Україні висловив стурбованість, що Агуто міг перебувати під дією наркотиків, а свідки додали, що він говорив нечітко і поводився "когнітивно ослабленим". Згодом генерала госпіталізували до місцевої лікарні, де йому діагностували струс мозку.



У звіті зазначено, що падіння стало наслідком "надмірного вживання алкоголю". Сам Агуто заявив, що діяв добросовісно, адже мав усну згоду від генерала Дарріла Вільямса, командувача Армії США в Європі, з огляду на "культурне значення" випивання на таких заходах.

Втрата секретних карт у поїзді

Ще один інцидент із генералом стався 4 квітня того ж року під час повернення з України до Німеччини на чартерному поїзді.

Агуто привіз в Україну комплект секретних карт, які він носив у тубусі. Один зі свідків повідомив, що бачив як тубус з картами занесли в поїзд, але ніхто не бачив, як його забирали.

За даними слідства, Агуто дізнався про зникнення туби лише після повернення до штабу у Вісбадені. Карти знайшли наступного дня в поїзді та повернули через співробітників посольства США в Україні.

Відставка генерала

У серпні 2024 року генерал передав командування Групою підтримки безпеки України, а згодом пішов у відставку.

Інші звинувачення проти нього, зокрема про те, що він "принижував" персонал і створював токсичне середовище, інспектор Міноборони не підтвердив, хоч свідки, скаржилися на суворі умови праці та низький моральний стан.