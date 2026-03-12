В США загадково зник генерал ВПС, який керував секретними програмами Пентагону

В США зник генерал-майор у відставці ВПС Вільям Ніл Маккасленд, який керував лабораторією на базі Райт-Паттерсон, пов’язаній із історіями про НЛО. До пошуків долучилося ФБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN .

Отож, майже два тижні у штаті Нью-Мексико шукають зниклого генерал-майора ВПС США у відставці Вільяма Ніла Маккасленда. Високопоставлений офіцер, чия кар’єра була нерозривно пов’язана з найсучаснішими космічними розробками та таємницями НЛО, зник за обставин, які вже назвали "кризою національної безпеки"

Хронологія таємничого зникнення

За даними офісу шерифа округу Берналілло, Вільям Ніл Маккасленд зник у п’ятницю, 27 лютого 2026 року. Приблизно об 11:00 ранку 68-річний генерал вийшов зі свого будинку пішки, ймовірно, на прогулянку або пробіжку і відтоді не виходив на зв’язок із родиною чи друзями.

Слідство стурбоване тим, що генерал, який є досвідченим активістом та любителем гірських походів, залишив удома мобільний телефон та годинник, що для нього було зовсім нехарактерно.

Наступного дня влада оголосила "Silver Alert" - режим розшуку людей похилого віку з медичними проблемами. Дружина генерала, Сьюзен Вілкерсон, пізніше уточнила, що мова не йде про деменцію, однак "певний медичний ризик" таки існує.

Попри залучення сотень добровольців, вертольотів та пошукових собак, за 13 днів пошуків не було знайдено жодної зачіпки.

Чому це справа державного рівня

До розшуку офіційно долучилося ФБР та фахівці авіабази Кіртленд. Ще б пак, Маккасленд - не просто військовий пенсіонер. Він вважається одним із найдосвідченіших офіцерів Повітряних сил США. Крім того, за даними Повітряних сил, Маккасленд обіймав одні з найделікатніших посад у збройних силах США.

Так, послужний список генерала включає посади, де він мав доступ до найбільш охоронюваних секретів США, зокрема, він був:

головним інженером програми GPS Міністерства оборони США;

директором системної програми управління космічних лазерних проектів;

директором спеціальних програм у Пентагоні.

Також він командував авіабазою Райт‑Паттерсон - базою, яка давно фігурує в популярних теоріях про можливі дослідження уламків, пов’язаних з НЛО.

А після відставки Маккасленд співпрацював із компанією Тома Делонга "To The Stars", яка займається вивченням неідентифікованих аномальних явищ.

Конспірологія чи реальна загроза?

Журналіст-розслідувач Росс Култхарт назвав це зникнення "кризою національної безпеки", оскільки генерал "носить у своїй голові найчутливіші таємниці США".

Особливої гостроти ситуації додає той факт, що Маккасленд зник лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв розсекретити урядові архіви про НЛО.

Дружина генерала Сьюзен закликає громадськість не вірити в "теорії про викрадення інопланетянами" чи спецоперації, хоча сама жартома припустила, що "телепортація на материнський корабель" була б найкращим поясненням відсутності будь-яких слідів у горах Сандія.

Стан пошуків на сьогодні

Станом на 11 березня 2026 року поліція звернулася до понад 600 мешканців району з проханням надати записи з дверних відеодзвінків та автомобільних реєстраторів.

Наразі офіційна версія залишається незмінною - зникнення без ознак злочину, проте ФБР продовжує перевіряти всі можливі сценарії.