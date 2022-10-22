Генерал США допустив втручання американських військ у війну в Україні
Генерал США та колишній директор ЦРУ Девід Петреус припускає, що багатонаціональний контингент під керівництвом Штатів може втрутитися у війну на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю французькому виданню Lexpress.
На питання журналіста, в якому разі НАТО може активніше втрутитися у війну на території України, Петреус зазначив, що це може статися, якщо Росія піде на "шокуючі та жахливі" кроки.
"Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки шокуючими і настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО", - зазначив він.
Також, за словами Петреуса, він не думає, що в інтересах Володимира Путіна розширювати війну.
"Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт", - додав американський генерал.
Нагадаємо, раніше Британія попередила президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити необережних кроків, які призведуть до прямого зіткнення НАТО і Росії.
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