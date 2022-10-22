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Генерал США допустил вмешательство американских войск в войну в Украине

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Суббота 22 октября 2022 16:13
Генерал США допустил вмешательство американских войск в войну в Украине Фото: Армия США может вмешать в войну в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генерал США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус допускает, что многонациональный контингент под руководством Штатов может вмешать в войну на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью французскому изданию Lexpress.

На вопрос журналиста, в каком случае НАТО может более активно вмешаться в войну на территории Украины, Петреус отметил, что это может произойти, если Россия пойдет на "шокирующие и ужасные" шаги.

"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", - отметил он.

Также, по словам Петреуса, он не думает, что в интересах Владимира Путина расширять войну.

"Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт", - добавил американский генерал.

Напомним, ранее Британия предупредила президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить неосторожных шагов, которые приведут к прямому столкновению НАТО и России.

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