Генерал США про Бахмут: там найгірша ситуація, але ЗСУ не відступлять

За словами Міллі, військові РФ зараз нападають на Донбасі й мають величезні втрати, адже стан підготовки росіян не дуже хороший, проте він наголосив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.

"Як ви знаєте, Путін оголосив мобілізацію, і тому прибувають нові військовослужбовці. Військових у них багато, але у них не виходить досягати успіху, хоча війна всеодно продовжується. Це війна на виснаження", - пояснив генерал США.

Він заявив, що зараз довкола Бахмуту, а також з Харкова у напрямку до Херсона лінія фронту залишається доволі стабільною.

"Динаміка полягає в тому, що найгірша ситуація поблизу Бахмута. Українці продовжують відбивати атаки росіян, росіяни продовжують атакувати. Росіяни мають величезні втрати, немає якихось вишуканих військових дій. Дуже багато втрат у цій зоні", - підкреслив Міллі.

З приводу того, як довго це буде тривати, генерал зазначив, що важко точно сказати, адже, за його словами, це може тривати кілька тижнів, а може тривати до того часу, поки росіяни виснажаться.

"Я впевнений, що українці не відступлять і тому ми звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій і підтримуємо Україну. Я не можу сказати, які дані розвідки у нас є. Єдине, що можу сказати, що найбільше загрози це ракетні атаки, зокрема на Київ. Тому я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів", - додав Міллі.