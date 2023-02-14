Генерал США о Бахмуте: там самая плохая ситуация, но ВСУ не отступят

По словам Милли, военные РФ сейчас нападают на Донбассе и имеют огромные потери, ведь состояние подготовки россиян не очень хорошее, однако он подчеркнул, что в России еще много военнослужащих.

"Как вы знаете, Путин объявил мобилизацию, и потому прибывают новые военнослужащие. Военных у них много, но у них не получается добиваться успеха, хотя война все равно продолжается. Это война на истощение", - объяснил генерал США.

Он заявил, что сейчас вокруг Бахмута, а также из Харькова по направлению к Херсону линия фронта остается достаточно стабильной.

"Динамика заключается в том, что самая плохая ситуация вблизи Бахмута. Украинцы продолжают отражать атаки россиян, россияне продолжают атаковать. Россияне имеют огромные потери, нет каких-то изысканных военных действий. Очень много потерь в этой зоне", - подчеркнул Милли.

По поводу того, как долго это будет продолжаться, генерал отметил, что трудно точно сказать, ведь, по его словам, это может занять несколько недель, а может продолжаться до тех пор, пока россияне истощатся.

"Я уверен, что украинцы не отступят и поэтому мы обращаем внимание именно на эту зону боевых действий и поддерживаем Украину. Я не могу сказать, какие данные разведки у нас есть. Единственное, что могу сказать, что больше угрозы это ракетные атаки, в частности на Киев. Поэтому я не буду преуменьшать российские способности атаковать дальше в течение следующих недель", - добавил Милли.