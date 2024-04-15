Генерал Шведюк очолив ОК "Захід": що про нього відомо

Як відзначив Шведюк, відсьогодні, 15 квітня, він має честь очолити оперативне командування.

"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування "Захід" - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів", - додав генерал.

Що відомо про Шведюка

Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області в родині військового. Вже у 1990 році він служив у танкових військах, після чого вирушив на службу до Німеччини. Повернувся до України вже у 1992 році.

У 2003 році служив у морській піхоті Криму. Пізніше перейшов до берегової охорони. Під час АТО, у 2014 році, переїхав разом із сім'єю до Чернівців. Вже у 2015 році, після рішення повернутись на службу, був назначений на посаду начальника штабу - першого заступника командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зокрема:

у 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід";

з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади;

до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача сил Тероборони ЗСУ;

з березня 2022 року очолив штаб угруповання Об’єднаних сил;

з січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу - заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.

Кадрові перестановки у ЗСУ

Ще в лютому головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, який очолював посаду від початку повномасштабного вторгнення Росії, пішов у відставку. На його місце призначили командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема у квітні, з посиланням на власні джерела, РБК-Україна повідомляло про звільнення з посад командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова.

Пізніше Ковальчука було призначено на посаду начальника Військової академії Одеси.