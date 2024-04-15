Генерал Шведюк возглавил ОК "Запад": что о нем известно

Как отметил Шведюк, с сегодняшнего дня, 15 апреля, он имеет честь возглавить оперативное командование.

"Мы, как мощный организм, стоим перед большими вызовами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, преданности и профессионализма. Ядро оперативного командования "Запад" - большое количество опытных офицеров, готовых преодолевать любые трудности. И я верю, что ваш потенциал как команды достигнет еще больших успехов", - добавил генерал.

Что известно о Шведюке

Шведюк родился 23 июня 1969 года в Винницкой области в семье военного. Уже в 1990 году он служил в танковых войсках, после чего отправился на службу в Германию. Вернулся в Украину уже в 1992 году.

В 2003 году служил в морской пехоте Крыма. Позже перешел в береговую охрану. Во время АТО, в 2014 году, переехал вместе с семьей в Черновцы. Уже в 2015 году, после решения вернуться на службу, был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 59-й отдельной мотопехотной бригады. В частности:

в 2016 году возглавил должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата ОК "Запад";

с 2018 по 2019 годы возглавлял должность командира 59-й отдельной мотопехотной бригады;

до марта 2022 года находился в должности заместителя командующего силами ТрО ВСУ;

с марта 2022 года возглавил штаб группировки Объединенных сил;

с января 2024 года занимал должность начальника штаба - заместитель командующего силами ТрО ВСУ.

Кадровые перестановки в ВСУ

Еще в феврале главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который возглавлял должность с начала полномасштабного вторжения России, ушел в отставку. На его место назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

В частности, в апреле, со ссылкой на собственные источники, РБК-Украина сообщало об увольнении с должностей командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

Позже Ковальчук был назначен на должность начальника Военной академии Одессы.