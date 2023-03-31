Генерал Павлюк пояснив відмінність німецьких Leopard 2 від радянських танків

Він зазначив, що навчання на німецьких Leopard 2 проходили досвідчені українські танкісти, які брали участь у боях на радянській техніці.

За словами Павлюка, танки Leopard 2 мають вогневу потужність, броню, сильний двигун та забезпечують захищеність екіпажу. Він додав, що ще однією відмінністю є дальність удару.

"У радянському танку екіпаж має дуже мало шансів на виживання після влучання по ньому... Сподіватимемося, що ці машини допоможуть нам перемогти", - пояснив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Павлюк ознайомився з ходом навчань українських танкістів і піхотинців у Польщі, зокрема тренування на танках Leopard 2.

Як повідомлялося, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.

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