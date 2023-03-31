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Генерал Павлюк пояснив відмінність німецьких Leopard 2 від радянських танків

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Київ, П'ятниця 31 березня 2023 14:06
Генерал Павлюк пояснив відмінність німецьких Leopard 2 від радянських танків Фото: Павлюк пояснив відмінність Leopard 2 від радянських танків (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Німецьких танків Leopard 2 потужніші за радянські зразки. Танки часів СРСР навряд чи витримають прямий удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що навчання на німецьких Leopard 2 проходили досвідчені українські танкісти, які брали участь у боях на радянській техніці.

За словами Павлюка, танки Leopard 2 мають вогневу потужність, броню, сильний двигун та забезпечують захищеність екіпажу. Він додав, що ще однією відмінністю є дальність удару.

"У радянському танку екіпаж має дуже мало шансів на виживання після влучання по ньому... Сподіватимемося, що ці машини допоможуть нам перемогти", - пояснив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Павлюк ознайомився з ходом навчань українських танкістів і піхотинців у Польщі, зокрема тренування на танках Leopard 2.

Як повідомлялося, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.

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