Генерал Павлюк объяснил отличие немецких Leopard 2 от советских танков
Немецкие танки Leopard 2 мощнее советских образцов. Танки времен СССР вряд ли выдержат прямой удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка в эфире телемарафона.
Он отметил, что обучение на немецких Leopard 2 проходили опытные украинские танкисты, участвовавшие в боях на советской технике.
По словам Павлюка, танки Leopard 2 обладают огневой мощностью, броней, сильным двигателем и обеспечивают защищенность экипажа. Он добавил, что еще одним отличием является дальность удара.
"В советском танке у экипажа очень мало шансов на выживание после попадания по нему... Будем надеяться, что эти машины помогут нам победить", - объяснил генерал-лейтенант.
Напомним, недавно Александр Павлюк ознакомился с ходом учений украинских танкистов и пехотинцев в Польше, в том числе тренировки на танках Leopard 2.
Как сообщалось, Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции партнеров.
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