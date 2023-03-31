Генерал Павлюк объяснил отличие немецких Leopard 2 от советских танков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка в эфире телемарафона.

Он отметил, что обучение на немецких Leopard 2 проходили опытные украинские танкисты, участвовавшие в боях на советской технике.

По словам Павлюка, танки Leopard 2 обладают огневой мощностью, броней, сильным двигателем и обеспечивают защищенность экипажа. Он добавил, что еще одним отличием является дальность удара.

"В советском танке у экипажа очень мало шансов на выживание после попадания по нему... Будем надеяться, что эти машины помогут нам победить", - объяснил генерал-лейтенант.

Напомним, недавно Александр Павлюк ознакомился с ходом учений украинских танкистов и пехотинцев в Польше, в том числе тренировки на танках Leopard 2.

Как сообщалось, Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции партнеров.

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