Генерал НАТО заявив, що Росія зрозуміла попередження альянсу

Після інцидентів у небі над Польщею та Естонією Росія змінила поведінку. Однак загрози повторення атак залишаються.
Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.
Росія, за словами генерала, змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.
Тоді три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин, поки винищувачі Альянсу не вивели їх за межі країни.
Раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників перетнули польський кордон. НАТО вперше з початку війни в Україні збило російські цілі.
"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до межі або перетнули її в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", - сказав Гринкевич.
За словами генерала, відповідь НАТО справила стримувальний ефект, але Росія продовжить шукати нові форми тиску.
"У нас є ефект стримування, але вони все одно намагатимуться діяти гібридними методами, щоб випробовувати Альянс", - зазначив він.
Москва стверджувала, що літаки не порушували естонське небо, а дрони діяли винятково в рамках операцій проти України.
Однак, як зазначив Гринкевич, після попередження НАТО російські літаки обійшли Естонію стороною, що демонструє розуміння наслідків.
Європейські країни підозрюють, що Росія стоїть за серією нещодавніх дрон-атак, включно з інцидентами в аеропортах Данії та Норвегії і над нафтовими платформами в Північному морі.
З початку вересня країни Північної Європи зафіксували щонайменше 38 подібних випадків.
Москва традиційно заперечує свою причетність.
Головнокомандувач збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхейм заявив, що НАТО реагуватиме на будь-які порушення, навіть якщо вони випадкові.
"Добре, що українці самі виробляють безліч засобів протидії дронам. Наше завдання - допомогти їм грошима, щоб вони могли виробляти більше", - сказав він.
Єврокомісія минулого тижня запропонувала чотири великих оборонних проєкти, включно із системою протидії дронам і зміцненням східного кордону.
Це частина стратегії, спрямованої на те, щоб Європа могла захищати себе до 2030 року.
План відображає побоювання, що Росія може спробувати атакувати країну ЄС найближчими роками, а також заклики президента США Дональда Трампа, щоб Європа більше дбала про власну безпеку.