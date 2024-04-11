Генерал НАТО назвав складнощі в навчанні українських пілотів на F-16

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав складнощі в навчанні українських пілотів на F-16. Також американський генерал наголосив на важливості винищувачів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Каволі при цьому зауважив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління.

“Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували та підтримували, складно перейти від цього до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ”, - сказав на слуханнях у Конгресі Каволі.

Серед найбільших труднощів у тренуванні українців на F-16 Каволі назвав знання англійської мови.

“Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок”, - додав він.

За словами американського генерала, інша проблема, пов’язана з відсутністю достатньої базової підготовки в деяких українських льотчиків. У такому разі спершу мають пройти її, після чого вже опановувати F-16.

Також Каволі наголосив на тому, що в України не вистачає військових авіаторів.

"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", - додав командувач сил НАТО в Європі.