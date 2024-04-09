У Повітряних силах відреагували на повідомлення у ЗМІ про поставки Україні грецьких F-16

Можлива передача Україні літаків F-16 від Греції посилить повітряну складову ЗСУ та допоможе боротися з авіацією ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

"Звичайно, літаки F-16 - це ті, які найбільше підходять нам, тому F-16 найбільше б підійшли нашій авіації", - сказав Євлаш.

За його словами, грецькі F-16 дуже б посилили нашу повітряну складову.

Він також додав, що ці літаки допомогли б боротися з авіацією ворога і ракетами, а також виконувати завдання нашій піхоті на фронті.