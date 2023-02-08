Генерал Наєв розповів про ефективність систем ППО на північному кордоні України

більше зразків західної техніки.

Також за словами Наєва, всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами, а особовий склад навчений, мотивований і вірить у те, що кожну мету в повітрі буде збито.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти такого результату і щодня підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.