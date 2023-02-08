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Генерал Наєв розповів про ефективність систем ППО на північному кордоні України

Фото: командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На озброєнні підрозділів Північної операційної зони стоять системи ППО як західних зразків, і українських. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв розповів про їхню ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook .

більше зразків західної техніки.

Також за словами Наєва, всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами, а особовий склад навчений, мотивований і вірить у те, що кожну мету в повітрі буде збито.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти такого результату і щодня підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув із робочою поїздкою до Північної операційної зони , де перевірив роботу мобільних груп ППО, що захищають українське небо.

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