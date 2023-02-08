Генерал Наев рассказал об эффективности систем ПВО на северной границе Украины

больше образцов западной техники.

Также по словам Наева, все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, а личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы из воздуха", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.