Генерал Наев рассказал об эффективности систем ПВО на северной границе Украины

На вооружении подразделений Северной операционной зоны стоят системы ПВО как западных образцов, так и украинских. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об их эффективности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.
больше образцов западной техники.
Также по словам Наева, все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, а личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита.
"Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы из воздуха", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.
Напомним, ранее мы писали, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл с рабочей поездкой в Северную операционную зону, где проверил работу мобильных групп ПВО, защищающих украинское небо.
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