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Генерал Наєв розповів про ефективність систем ППО на північному кордоні України

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Середа 08 лютого 2023 10:45
Генерал Наєв розповів про ефективність систем ППО на північному кордоні України Фото: командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На озброєнні підрозділів Північної операційної зони стоять системи ППО як західних зразків, і українських. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв розповів про їхню ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook .

"На озброєнні наших підрозділів протиповітряної оборони стоять зразки як західної техніки, так і української. Усі без винятку військовослужбовці добре мотивовані, мають великий бойовий досвід і вміло його використовують при відбитті як атак безпілотних літальних апаратів, так і крилатих ракет", - зазначив Наєв.

При цьому генерал додав, що ефективність ще може підвищитись, якщо на озброєнні ЗСУ буде більше зразків західної техніки.

Також за словами Наєва, всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами, а особовий склад навчений, мотивований і вірить у те, що кожну мету в повітрі буде збито.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти такого результату і щодня підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря", - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув із робочою поїздкою до Північної операційної зони , де перевірив роботу мобільних груп ППО, що захищають українське небо.

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