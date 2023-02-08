Генерал Наев рассказал об эффективности систем ПВО на северной границе Украины

На вооружении подразделений Северной операционной зоны стоят системы ПВО как западных образцов, так и украинских. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об их эффективности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ в Facebook .

"На вооружении наших подразделений противовоздушной обороны стоят образцы как западной техники, так и украинской. Все без исключения военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт и умело его используют при отражении как атак беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет", - отметил Наев.

При этом генерал добавил, что эффективность еще может повыситься, если на вооружении ВСУ будет больше образцов западной техники.

Также по словам Наева, все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, а личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы из воздуха", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.