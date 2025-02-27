Генерал-майора Гнатова призначили заступником голови Генштабу: що про нього відомо

За словами Умєрова, на новій посаді Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

"Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах - від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід", - додав міністр.

Що відомо про Гнатова

Гнатов здобував вищу освіту у Харківському інституті танкових військ.

Протягом 2016-2018 років обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після цього до 2021-го керував 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

На початку 2022 року очолив штаб та став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

У червні 2022 року отримав військове звання бригадного генерала, а разом із ним - шеврон, який особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Протягом того ж року замінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва. У листопаді 2022-го став одним із командувачів, які керували звільненням Херсонської області.

Навесні 2023-го очолював оборону міста Бахмут, яке перебувало в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" під командуванням генерала Олександра Сирського.

Згодом обійняв посаду командувача військ оперативного командування "Схід".

24 червня 2024 року Зеленський призначив Гнатова командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України. Вже 26 лютого стало відомо про його звільнення з посади.