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Генерал Марченко йде з армії

Фото: Дмитро Марченко (mod.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення, звільняється зі служби. Зараз він проходить необхідне лікування.

Про це він повідомив своїй сторінці у Facebook та підтвердив в коментарі РБК-Україна.

"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", - написав він в соцмережі.

Також в коментарі РБК-Україна він особисто підтвердив, що у звʼязку з лікуванням йде з армії.

"Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", - йдеться в його дописі в Facebook.

Крім того, він повідомив, що створив благодійний Фонд Дмитра Марченка "Marchenko Foundation".

Фото: Дмитро Марченко проходить лікування (facebook.com/dmitry.marchenko)

"Попереду в нас ще довгий шлях боротьби за Україну і я продовжую робити все, що в моїх силах, і, навіть, більше задля перемоги! Тому не зупиняюся на своєму шляху до перемоги. Долучайтеся до наших проєктів і разом ми зробимо нашу армію сильніше", - додав Марченко.

Фото: Марченко повідомив про своє звільнення зі служби (facebook.com/dmitry.marchenko)

Що відомо про Дмитра Марченка

Дмитро Марченко народився 25 лютого 1978 року в місті Вознесенську на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після закінчення школи мріяв вступити на навчання до Одеського інституту Сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити, відтак до українського війська потрапив після строкової служби. 

У 1996 році був направлений для проходження військової служби в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисараї. Там дослужився до звання "сержант". Потім все ж вступив на навчання до Одеського інституту Сухопутних військ, після закінчення якого був розподілений у 79-ту десантну бригаду.

Учасник війни на сході України. Перебував у лавах "кіборгів" (бої за Донецький аеропорт). В березні 2014-го отримав військове звання "майор" і посаду командира батальйону.

Колишній начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. 3 травня 2019 року отримав звання генерал-майора. Українські ЗМІ характеризували Марченка як "одного із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил".

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 6 квітня, успішно керував обороною Миколаєва. Наприкінці липня 2022 року Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.

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Збройні сили України