General Electric сегодня отправил для "Укрзализныци" первый локомотив

Локомотив привезут по морю в порт Черноморска

Завод General Electric в Пенсильвании (США) в среду, 8 августа, отправил в Украину первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци". Об этом сообщил в Facebook и. о. главы правления ПАТ "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, локомотив сначала довезут ж/д транспортом к города Норфолк в штате Вирджиния. Там его погрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморска в Одесской области.

"Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал Кравцов.

Напомним, как сообщил 8 августа премь-ер-министр Украины Владимир Гройсман, Кабмин рассчитывает на начало эксплуатации локомотивов General Electric уже этой осенью.

Добавим, "Укрзализныця" и General Еlectric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.

Первые локомотивы придут в Украину до конца лета. В УЗ надеются, что всю первую партию из 30 локомотивов получат до конца года