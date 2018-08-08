General Electric сегодня отправил для "Укрзализныци" первый локомотив

Новости Транспорт 08.08.2018 - 20:42
Фото: локомотив General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)
Фото: локомотив General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Локомотив привезут по морю в порт Черноморска

Завод General Electric в Пенсильвании (США) в среду, 8 августа, отправил в Украину первый локомотив TE33AC для "Укрзализныци". Об этом сообщил в Facebook и. о. главы правления ПАТ "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, локомотив сначала довезут ж/д транспортом к города Норфолк в штате Вирджиния. Там его погрузят на судно, после чего локомотив пересечет Атлантику, Средиземное и Черное моря и прибудет в порт Черноморска в Одесской области.

"Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал Кравцов.

General Electric сегодня отправил для &quot;Укрзализныци&quot; первый локомотив

Напомним, как сообщил 8 августа премь-ер-министр Украины Владимир Гройсман, Кабмин рассчитывает на начало эксплуатации локомотивов General Electric уже этой осенью.

Добавим, "Укрзализныця" и General Еlectric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.

Первые локомотивы придут в Украину до конца лета. В УЗ надеются, что всю первую партию из 30 локомотивов получат до конца года

"Укрзализныця" наняла SMM-щика для своей страницы в Facebook за 740 тыс. гривен Машинисты "Укрзализныци" пройдут обучение для работы на локомотивах General Electric
Теги:  Укрзализныця,  General Electric  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС