General Electric сьогодні відправив для "Укрзалізниці" перший локомотив

Локомотив привезуть морем у порт Чорноморська

Завод General Electric в Пенсильванії (США) у середу, 8 серпня, відправив в Україну перший локомотив TE33AC для "Укрзалізниці". Про це повідомив в Facebook в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

За його словами, локомотив спочатку довезуть залізничним транспортом до міста Норфолк у штаті Вірджинія. Там його завантажать на судно, після чого локомотив перетне Атлантичний океан, Середземне і Чорне моря і прибуде в порт Чорноморська в Одеській області.

"Остаточне його доукомплектування буде проводитися на Крюківському вагонобудівному заводі. Після цього він буде прийнятий в експлуатацію і почне перевозити вантажі", - написав Кравцов.

Нагадаємо, як повідомив 8 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Кабмін розраховує на початок експлуатації локомотивів General Electric вже цієї осені.

Додамо, "Укрзалізниця" і General Еlectric Transportation у лютому 2018 року підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.

Перші локомотиви прийдуть в Україну до кінця літа. В УЗ сподіваються, що всю першу партію з 30 локомотивів отримають до кінця року