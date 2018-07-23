В УЗ рассказали, когда в Украину придут первые локомотивы General Electric

В "Укрзализнице" ожидают первые локомотивы до конца лета

Первые локомотивы американской компании General Electric придут в Украину до конца лета 2018 года. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

Так, Кравцов отметил, что в Украине локомотивы будут доукомплектованы.

"Мы подтвердили, что первые локомотивы придут в Украину до конца лета. Надеемся, что всю первую партию в 30 локомотивов мы получим до конца года", - добавил он.

Отметим, "Укрзализныця" и General Еlectric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.

Стоимость одного тепловоза американской компании General Electric составляет 4,68 млн долларов.

Однако, как сообщили в "Укрзализныци", один тепловоз General Electric обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. Указано, что более 28 млн долларов от этой суммы вернутся в бюджет Украины как НДС и более 11 млн долларов останутся в Украине за счет локализации производства в стране.

Украинские предприятия, которые будут привлечены в кооперацию и сертифицированы General Еlectric, смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE и других производителей при реализации аналогичных проектов в других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что General Electric рассматривает Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге (Полтавская область) как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.