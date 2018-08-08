Кабмин рассчитывает на начало эксплуатации локомотивов General Electric осенью

Владимир Гройсман отметил, что Украина начнет получать новые локомотивы этой осенью

Первые локомотивы, которые произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американской компанией General Electric, могут ввести в эксплуатацию уже этой осенью. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

В частности, Гройсман сообщил, что "Укрзализныця" осенью начнет получать новый подвижный состав. Речь идет о произведенных по кооперационному договору с General Electric локомотивах.

"Мы много потеряли подвижного состава на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина рассказал, что первые локомотивы американской компании General Electric придут в Украину до конца лета.

"Мы подтвердили, что первые локомотивы придут в Украину до конца лета. Надеемся, что всю первую партию в 30 локомотивов мы получим до конца года", - отметил он.

Отметим, "Укрзализныця" и General Еlectric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.