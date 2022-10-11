General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип новітнього танку Abrams X, який обладнаний штучним інтелектом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.
Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.
Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:
Однак в новій версії танку вже не буде заряджаючого, оскільки бойова машина буде обладнана функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користувати у повністю "безпілотному" режимі.
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