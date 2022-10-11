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General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

Фото: танк Abrams (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип новітнього танку Abrams X, який обладнаний штучним інтелектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.

Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.

Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:

  • механіка-водія;
  • командира;
  • навідника;
  • заряджаючого.

Однак в новій версії танку вже не буде заряджаючого, оскільки бойова машина буде обладнана функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користувати у повністю "безпілотному" режимі.

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