General Dynamics показала прототип новейшего танка Abrams с искусственным интеллектом

Танк будет продемонстрирован во время выставки Ассоциации армии США, которая откроется в Вашингтоне.

Особенностью танка является безлюдная башня в отличие от традиционных боевых машин.

Начиная с 1980-х годов, все модификация танка M1 Abrams были оборудованы для четырех членов экипажа:

механика-водителя;

командира;

наводчика;

заряжающего.

Однако в новой версии танка уже не будет заряжающегося, поскольку боевая машина будет оборудована функцией автоматической зарядки пушки. В то же время, благодаря искусственному интеллекту танком можно будет пользоваться в полностью "беспилотном" режиме.