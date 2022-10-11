General Dynamics показала прототип новейшего танка Abrams с искусственным интеллектом

Американская компания General Dynamics Land Systems продемонстрировала прототип новейшего танка Abrams X, оборудованного искусственным интеллектом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Танк будет продемонстрирован во время выставки Ассоциации армии США, которая откроется в Вашингтоне.
Особенностью танка является безлюдная башня в отличие от традиционных боевых машин.
Начиная с 1980-х годов, все модификация танка M1 Abrams были оборудованы для четырех членов экипажа:
Однако в новой версии танка уже не будет заряжающегося, поскольку боевая машина будет оборудована функцией автоматической зарядки пушки. В то же время, благодаря искусственному интеллекту танком можно будет пользоваться в полностью "беспилотном" режиме.
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