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General Dynamics показала прототип новейшего танка Abrams с искусственным интеллектом

Фото: танк Abrams (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания General Dynamics Land Systems продемонстрировала прототип новейшего танка Abrams X, оборудованного искусственным интеллектом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Танк будет продемонстрирован во время выставки Ассоциации армии США, которая откроется в Вашингтоне.

Особенностью танка является безлюдная башня в отличие от традиционных боевых машин.

Начиная с 1980-х годов, все модификация танка M1 Abrams были оборудованы для четырех членов экипажа:

  • механика-водителя;
  • командира;
  • наводчика;
  • заряжающего.

Однако в новой версии танка уже не будет заряжающегося, поскольку боевая машина будет оборудована функцией автоматической зарядки пушки. В то же время, благодаря искусственному интеллекту танком можно будет пользоваться в полностью "беспилотном" режиме.

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