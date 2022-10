General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом

Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.

Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.

Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:

IT'S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT