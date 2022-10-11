General Dynamics показала прототип новітнього танка Abrams зі штучним інтелектом
Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип новітнього танку Abrams X, який обладнаний штучним інтелектом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Танк продемонструють під час виставки Асоціації армії США, яка відкриється у Вашингтоні.
Особливістю танку, є безлюдна башта на відмінну від традиційних бойових машин.
Починаючи з 1980-х років, усі модифікація танку M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу:
- механіка-водія;
- командира;
- навідника;
- заряджаючого.
IT'S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT— General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022
Однак в новій версії танку вже не буде заряджаючого, оскільки бойова машина буде обладнана функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користувати у повністю "безпілотному" режимі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.