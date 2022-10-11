General Dynamics показала прототип новейшего танка Abrams с искусственным интеллектом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Танк будет продемонстрирован во время выставки Ассоциации армии США, которая откроется в Вашингтоне.

Особенностью танка является безлюдная башня в отличие от традиционных боевых машин.

Начиная с 1980-х годов, все модификация танка M1 Abrams были оборудованы для четырех членов экипажа:

механика-водителя;

командира;

наводчика;

заряжающего.

IT'S ALIVE! Главный бой tank для последнего generation, AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering samého tactical range as M1A2 Abrams with 50% целый целевой consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT — General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022

Однако в новой версии танка уже не будет заряжающегося, поскольку боевая машина будет оборудована функцией автоматической зарядки пушки. В то же время, благодаря искусственному интеллекту танком можно будет пользоваться в полностью "беспилотном" режиме.