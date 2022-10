General Dynamics показала прототип новейшего танка Abrams с искусственным интеллектом

Танк будет продемонстрирован во время выставки Ассоциации армии США, которая откроется в Вашингтоне.

Особенностью танка является безлюдная башня в отличие от традиционных боевых машин.

Начиная с 1980-х годов, все модификация танка M1 Abrams были оборудованы для четырех членов экипажа:

IT'S ALIVE! Главный бой tank для последнего generation, AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering samého tactical range as M1A2 Abrams with 50% целый целевой consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT