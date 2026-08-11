"Генерал Черешня" знову очолила рейтинг Delta: скільки було уражено цілей за липень

Скільки було уражень за липень

Упродовж липня безпілотники "Генерал Черешні" уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Серед них – понад 13 тисяч ворожих крилатих безпілотників та більш ніж 3 тисячі коптерів.

За загальною кількістю уражених цілей компанія "Генерал Черешня" посіла друге місце в рейтингу Delta. Другу позицію компанія також зайняла за кількістю цілей, уражених у денний час.

Окремо у "Генерал Черешня" відзначають результат роботи військових FPV-дронами вночі. За кількістю уражених цілей серед FPV-систем компанія посіла третє місце.

У виробника це називають суттєвим прогресом, оскільки раніше нічні ураження не були настільки сильною позицією компанії в рейтингу.

Скільки було знищено Shahed

Ще один показник стосується протидії російським ударним безпілотникам типу Shahed та їхнім аналогам. За кількістю знищених таких цілей "Генерал Черешня" стала єдиним виробником, який представлений у топі рейтингу одразу двома виробами – перехоплювачами "Генерал Черешня AIR Speed" та "Генерал Черешня Bullet".

У липні ці два типи перехоплювачів, за даними компанії, разом знищили близько трьохсот Shahed-подібних безпілотників.

Таким чином, за підсумками липня "Генерал Черешня" зберегла лідерство за Е-балами в системі ситуаційної обізнаності Delta, посіла друге місце за загальною кількістю уражених цілей і продемонструвала помітне зростання результативності FPV у нічний час.

Система Дельта використовується Силами безпеки та оборони України для отримання та аналізу інформації про ситуаційну обізнаність на полі бою, а також для координації дій підрозділів. Е-бали є одним із показників, за якими оцінюється результативність ураження цілей.