Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Гендиректору "Укрвакцины" избрали круглосуточный домашний арест

НовостиОбщество    05.06.2018 - 16:00
Фото: Андрей Макаренко (УНИАН)
Фото: Андрей Макаренко (УНИАН)

Апеляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения гендиректору "Укрвакцины" Макаренко

Генеральному директору госпредприятия "Укрвакцина" Андрею Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен, изменена мера пресечения. Так, ночной домашний арест изменен на круглосуточный домашний арест, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Так, ранее, 13 апреля 2018 года Шевченковский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать свое жилище в ночное время.

Прокуратура Киева подала апелляцию на это решение, настаивая на ужесточении меры пресечения.

"Заслушав доводы сторон, Апелляционный суд Киева поддержал позицию прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщили в прокуратуре.

 

ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ СТОЛИЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ ГЕНДИРЕКТОРУ ДП «УКРВАКЦИНА» ЗМІНЕНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД НА БІЛЬШ СУВОРИЙ Завдяки...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 5 червня 2018 р.

Напомним, в апреля 2018 года Министерство здравоохранения отстранило гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен. Также Минздрав начал проверку на предприятии.

Отметим, что в течение 2012-2013 годов Макаренко, находясь на указанной должности, совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки медпрепаратов на территории Украины.

В то же время следствие выяснило, что частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления такой деятельности. На сегодня гендиректору предприятия сообщено о подозрении за растрату имущества в крупных размерах (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Минздрав объявляет конкурс на должности руководителей В Минздраве утвердили новые правила для рецептов на лекарства
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Вакцина, вакцинация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top