Гендиректору "Укрвакцины" избрали круглосуточный домашний арест

Апеляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения гендиректору "Укрвакцины" Макаренко

Генеральному директору госпредприятия "Укрвакцина" Андрею Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен, изменена мера пресечения. Так, ночной домашний арест изменен на круглосуточный домашний арест, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Так, ранее, 13 апреля 2018 года Шевченковский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать свое жилище в ночное время.

Прокуратура Киева подала апелляцию на это решение, настаивая на ужесточении меры пресечения.

"Заслушав доводы сторон, Апелляционный суд Киева поддержал позицию прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщили в прокуратуре.

ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ СТОЛИЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ ГЕНДИРЕКТОРУ ДП «УКРВАКЦИНА» ЗМІНЕНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД НА БІЛЬШ СУВОРИЙ Завдяки... Опубліковано Прокуратура міста Києва 5 червня 2018 р.

Напомним, в апреля 2018 года Министерство здравоохранения отстранило гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен. Также Минздрав начал проверку на предприятии.

Отметим, что в течение 2012-2013 годов Макаренко, находясь на указанной должности, совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки медпрепаратов на территории Украины.

В то же время следствие выяснило, что частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления такой деятельности. На сегодня гендиректору предприятия сообщено о подозрении за растрату имущества в крупных размерах (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).