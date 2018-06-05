Гендиректору "Укрвакцини" обрали цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про посилення запобіжного заходу гендиректору "Укрвакцини" Макаренку

Генеральному директору держпідприємства "Укрвакцина" Андрію макаренку, котрого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень, змінено запобіжний захід. Так, нічний домашній арешт змінено на цілодобовий домашній арешт, йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Так, раніше, 13 квітня 2018 року Шевченківський райсуд Києва обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати своє помешкання в нічний час.

Прокуратура Києва подала апеляцію на це рішення, наполягаючи на посиленні запобіжного заходу.

"Заслухавши доводи сторін, Апеляційний суд Києва підтримав позицію прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю", - повідомили у прокуратурі.

ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ СТОЛИЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ ГЕНДИРЕКТОРУ ДП «УКРВАКЦИНА» ЗМІНЕНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД НА БІЛЬШ СУВОРИЙ Завдяки... Опубліковано Прокуратура міста Києва 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, у квітня 2018 року Міністерство охорони здоров'я відсторонило гендиректора держпідприємства "Укрвакцина" Андрія Макаренка, якого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень. Також МОЗ розпочало перевірку на підприємстві.

Зазначимо, що упродовж 2012-2013 років макаренко, перебуваючи на вказаній посаді, здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад 1,5 млн гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення медпрепаратів на території України.

Водночас слідство з’ясувало, що приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності. На сьогодні гендиректору підприємства повідомлено про підозру за розтрату майна у великих розмірах (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).