Гендиректор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу планує відвідати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Той же хоче "зберегти" соцмережу від блокування у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначає видання, новина про запрошення Шоу Цзі Чу з’явилася тоді, коли до заборони TikTok у США залишилося три дні. Соцмережу заблокують 19 січня - за день до інавгурації Трампа.
Як повідомили джерела Axios, інавгураційний комітет новобраного президента сам надіслав запрошення гендиректору TikTok. Він має сидіти поруч з Ілоном Маском, Марком Цукербергом і Джеффом Безосом.
Раніше радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що майбутній американський лідер намагатиметься "зберегти" TikTok у США.
Однак поки що незрозуміло, що саме планує робити Трамп, щоб "вберегти" соцмережу від заборони, якщо його материнська китайська компанія ByteDance таки не продасть його американській.
"Ми збираємося знайти спосіб зберегти його, але захистити дані людей", - зазначив Волтц.
Він додав, що команда Трампа може підготувати "виконавчі накази", які передбачають, що TikTok продовжить працювати в країні, проте з певними умовами, серед них - захист даних американців.
Водночас професор права Університету Міннесоти та ексрадник з національної безпеки Міністерства юстиції Алан Розенштейн зазначив, що виконавчі накази "не є магічними документами", які б зупинили заборону на набрання чинності закону.
"TikTok все одно буде заборонений. І для Apple і Google все ще буде незаконно вести з ними бізнес", - наголосив він.
Нагадаємо, у квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.
Закон дає китайській материнській компанії TikTok ByteDance 270 днів на продаж TikTok американській компанії. Якщо цього не зроблять, TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.
У грудні Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо ByteDance не продасть свою частку в застосунку. Це має відбутися до 19 січня 2025 року.
Вчора стало відомо, що TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у США 19 січня, якщо Верховний суд не визнає заборону платформи в країні незаконною.
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