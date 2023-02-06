Гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь повідомила про підозру генеральному директору російської авіакомпанії. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до окупованого півострова Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального пракурора.
За даними слідства, підозрюваний з 2014 року обіймав посаду генерального директора підсанкційної в Україні "Авіакомпанії "Сибір". Використовуючи своє службове становище та маючи відповідний функціонал, він організував злочинну схему. Вона полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку.
Зазначено, що регулярні рейси "Москва-Сімферополь-Москва" здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український держкордон, а також всупереч норм міжнародного права та національного законодавства України.
Як повідомляється, під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія з 2014 по 2019 роки здійснила щонайменше 1226 рейсів до закритого Україною аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Служба безпеки викрила чергового зрадника, який працював на російську ФСБ, сподіваючись отримати від окупантів "у винагороду" квартиру в Криму. Зловмисника затримали в Одесі.
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