Гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року обіймав посаду генерального директора підсанкційної в Україні "Авіакомпанії "Сибір". Використовуючи своє службове становище та маючи відповідний функціонал, він організував злочинну схему. Вона полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку.

Зазначено, що регулярні рейси "Москва-Сімферополь-Москва" здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український держкордон, а також всупереч норм міжнародного права та національного законодавства України.

Як повідомляється, під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія з 2014 по 2019 роки здійснила щонайменше 1226 рейсів до закритого Україною аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку.