RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым

Фото: гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь сообщила о подозрении генеральному директору российской авиакомпании. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года занимал должность генерального директора подсанкционной в Украине "Авиакомпании "Сибирь". Используя свое служебное положение и имея соответствующий функционал, он организовал преступную схему. Она заключалась в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с РФ на полуострова Крым и обратно.

Отмечено, что регулярные рейсы "Москва-Симферополь-Москва" осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и национальному законодательству Украины.

Как сообщается, под руководством подозреваемого российская авиакомпания с 2014 по 2019 годы совершила по меньшей мере 1226 рейсов в закрытый Украиной аэропорт "Симферополь" и обратно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности разоблачила очередного предателя, работавшего на российскую ФСБ, надеясь получить от оккупантов "в вознаграждение" квартиру в Крыму. Злоумышленник задержан в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим