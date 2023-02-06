Гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года занимал должность генерального директора подсанкционной в Украине "Авиакомпании "Сибирь". Используя свое служебное положение и имея соответствующий функционал, он организовал преступную схему. Она заключалась в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с РФ на полуострова Крым и обратно.

Отмечено, что регулярные рейсы "Москва-Симферополь-Москва" осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и национальному законодательству Украины.

Как сообщается, под руководством подозреваемого российская авиакомпания с 2014 по 2019 годы совершила по меньшей мере 1226 рейсов в закрытый Украиной аэропорт "Симферополь" и обратно.