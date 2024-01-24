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Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации России сообщено о подозрении

Среда 24 января 2024 12:32
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Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации России сообщено о подозрении Фото: Борис Обносов, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, который способствует вооруженной агрессии страны-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Обносов входит в близкое окружение российского диктатора Владимира Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, применяемые в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 нанесла более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.

Для массированных обстрелов населенных пунктов Украины враг использует и другие "изделия" корпорации, среди которых:

  • крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59;
  • управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Обносов получил звание "героя России" за непосредственное участие в подготовке к вторжению.

Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации России сообщено о подозрении

Фото: Борис Обносов, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (t.me/SBUkr)

Обносову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявления его в международный розыск. Кроме того правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

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