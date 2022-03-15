Гендиректор "Метинвест" заявил, что менеджмент компании остается в Киеве

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить. И остаемся в Киеве, вместе с нашим президентом, властью и нашими военными, чтобы противостоять врагу плечом к плечу", - заявил он.

По словам Рыженкова, компания и Фонд Рината Ахметова сосредоточились на гуманитарной помощи.

"Как и все украинцы, мы верим в то, что мы сможем это остановить (войну, - ред.). И компания, акционеры, объединились того, чтобы пройти каждый шаг вместе и сделать все возможное для предотвращения плохого сценария. На данный момент мы сфокусированы на гуманитарной помощи, мы создали логистическую сеть совместно с Фондом Рината Ахметова, мы создали хаб в Польше, где аккумулируем всю необходимую гуманитарную помощь. После мы доставляем ее в Запорожье, где она сортируется и доставляется людям", - рассказал он в эфире CNN.

Также, по его словам, группа "Метинвест" доставила уже 80 тонн помощи, и не собирается останавливаться на достигнутом. А параллельно компания помогает армии и территориальной обороне Украины.

"Мы делаем противотанковые ежи и доставляем железобетонные блоки, чтобы создавать оборонные пункты, покупаем бронежилеты, каски и аптечки, чтобы улучшить защиту территориальной обороны" - подчеркнул Рыженков.

Как известно, компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для украинской теробороны. На эти деньги закупят каски, бронежилеты и аптечки для украинских бойцов. Первая партия из около 3 тысяч бронежилетов и 500 аптечек уже едет в Украину