Гендиректор "Метінвест" заявив, що менеджмент компанії залишається в Києві

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти. І залишаємося в Києві, разом з нашим президентом, владою і нашими військовими, щоб протистояти ворогу пліч-о-пліч", - заявив він.

За словами Риженкова, компанія і Фонд Ріната Ахметова зосередилися на гуманітарній допомозі.

"Як і всі українці, ми віримо в те, що ми зможемо це зупинити (війну, - ред.). І компанія, акціонери, об'єдналися, щоб пройти кожен крок разом і зробити все можливе, щоб запобігти поганому сценарію. На цей час ми сфокусовані на гуманітарній допомозі, ми створили логістичну мережу спільно з Фондом Ріната Ахметова, ми створили хаб в Польщі, де акумулюємо всю необхідну гуманітарну допомогу. Після ми доставляємо її в Запоріжжя, де вона сортується і доставляється людям", - розповів він в ефірі CNN.

Також, за його словами, група "Метінвест" доставила вже 80 тонн допомоги, і не збирається зупинятися на досягнутому. А паралельно компанія допомагає армії і територіальній обороні України.

"Ми робимо протитанкові їжаки і доставляємо залізобетонні блоки, щоб створювати оборонні пункти, купуємо бронежилети, каски і аптечки, щоб поліпшити захист територіальної оборони" - підкреслив Риженков.

Як відомо, компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для української тероборони. На ці гроші закуплять каски, бронежилети та аптечки для українських бійців. Перша партія з близько 3 тисяч бронежилетів і 500 аптечок вже їде в Україну