Гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що є спосіб забезпечити безпечну роботу тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції в Україні. Таке "життєздатне рішення" потребує міжнародної підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) гендиректор МАГАТЕ зазначив, що рішення має бути "політично можливим, а також життєздатним".
"І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", - сказав Гроссі.
За словами керівника МАГАТЕ, він працював над пропозицією щодо забезпечення захисту ЗАЕС протягом місяців.
"І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена включити аварійні дизельні генератори, що ми не повинні опинитися в такому положенні", - наголошує Гроссі.
Він також звернув увагу, що МАГАТЕ прагне вирішити проблему ядерної безпеки світового значення, а не намагається "шукати політичного вирішення конфлікту".
Деталі пропозиції щодо окупованої військами РФ української АЕС він не уточнив.
Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ заявив про необхідність прийняти зобов'язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Так, 9 березня внаслідок масованого обстрілу росіян відключилася остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.
Додамо, що Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над ЗАЕС України, та наголосили, що ЄС та його країни-члени ніколи не визнають спроби РФ незаконно захопити Запорізьку АЕС.
Також повідомлялося, що росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС - окупанти зводять незаконні споруди та намагаються змінити проектний стан ядерних установок.
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