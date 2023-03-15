Гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС

Під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) гендиректор МАГАТЕ зазначив, що рішення має бути "політично можливим, а також життєздатним".

"І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", - сказав Гроссі.

За словами керівника МАГАТЕ, він працював над пропозицією щодо забезпечення захисту ЗАЕС протягом місяців.

"І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена включити аварійні дизельні генератори, що ми не повинні опинитися в такому положенні", - наголошує Гроссі.

Він також звернув увагу, що МАГАТЕ прагне вирішити проблему ядерної безпеки світового значення, а не намагається "шукати політичного вирішення конфлікту".

Деталі пропозиції щодо окупованої військами РФ української АЕС він не уточнив.