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Гендиректор МАГАТЭ заявил о "жизнеспособном решении" по безопасной работе ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что есть способ обеспечить безопасную работу временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Украине. Такое "жизнеспособное решение" требует международной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) гендиректор МАГАТЭ отметил, что решение должно быть "политически возможным, а также жизнеспособным".

"И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", - сказал Гросси.

По словам руководителя МАГАТЭ, он работал над предложением по обеспечению защиты ЗАЭС в течение месяцев.

"И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны оказаться в таком положении", - подчеркивает Гросси.

Он также обратил внимание, что МАГАТЭ стремится решить проблему ядерной безопасности мирового значения, а не пытается "искать политическое разрешение конфликта".

Детали предложения относительно оккупированной войсками РФ украинской АЭС он не уточнил.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о необходимости принять обязательства по безопасности Запорожской АЭС. Так, 9 марта в результате массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.

Добавим, что Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украины, и подчеркнули, что ЕС и его страны-члены никогда не признают попытку РФ незаконно захватить Запорожскую АЭС.

Также сообщалось, что россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС - оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ