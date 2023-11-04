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Гендиректор МАГАТЕ розповів, що може вплинути на роботу систем безпеки Запорізької АЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час тринадцятої ротації місії міжнародної агенції з атомної енергії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС розповів, яка проблема може вплинути на роботу систем безпеки атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У відомстві зазначили, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти пильну увагу діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається джерелом занепокоєння.

"Зменшена кількість обслуговуючого персоналу на заводі та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування", - заявив Гроссі. 

Він додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції. 

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

У липні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

 

 

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МАГАТЭЗапорізька АЕС