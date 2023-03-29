Гендиректор МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС

Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС та поспілкується з атомниками. Також він виступить гарантом ротації членів постійної місії, які перебувають на станції з вересня минулого року. Це другий візит Гроссі на Запорізьку АЕС з початку її окупації.

Варто зазначити, що Росія також підтверджує, що Гроссі прибув в окуповане місто Енергодар Запорізької області, де знаходиться ЗАЕС.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ 27 березня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Крім того, раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.