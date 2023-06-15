UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану Запорізьку АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 15 червня, прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге - у березні 2023 року.

Ситуація на ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни розмістили на станції військову техніку, замінували територію та неодноразово обстрілювати її. Також окупанти тероризують персонал ЗАЕС та жителів міста Енергодар.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, аби спостерігати за ситуацією на найбільшій в Європі атомній станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭ