Гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану Запорізьку АЕС

Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге - у березні 2023 року.

Ситуація на ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни розмістили на станції військову техніку, замінували територію та неодноразово обстрілювати її. Також окупанти тероризують персонал ЗАЕС та жителів міста Енергодар.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, аби спостерігати за ситуацією на найбільшій в Європі атомній станції.

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