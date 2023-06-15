Гендиректор МАГАТЭ прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС

Известно, что визит Гросси на ЗАЭС должен был состояться раньше, однако его отложили. Причиной послужила ситуация с безопасностью.

Гендиректор МАГАТЭ бывал на оккупированной Запорожской АЭС уже трижды. Впервые он посетил станцию в сентябре прошлого года, а во второй раз - в марте 2023 года.

Ситуация на ЗАЭС

Российская армия захватила Запорожскую АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Россияне разместили на станции военную технику, заминировали территорию и неоднократно обстреливали ее. Также оккупанты терроризируют персонал ЗАЭС и жителей города Энергодар.

Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, нуждающихся в воде из Каховского водохранилища.

В сентябре МАГАТЭ разместило постоянную миссию на Запорожской АЭС, чтобы наблюдать за ситуацией на крупнейшей в Европе атомной станции.

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