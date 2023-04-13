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У МАГАТЕ відреагували на недавні вибухи біля Запорізької АЕС

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Четвер 13 квітня 2023 21:03
У МАГАТЕ відреагували на недавні вибухи біля Запорізької АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За периметром Запорізької атомної електростанції сталося два вибухи наземних мін.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

За його словами, в районі ЗАЕС регулярно тривають обстріли, що підкреслює крайню необхідність укладення угоди про захист ЗАЕС під час війни.

Гроссі додав, що поруч із самою ЗАЕС, за огорожею її периметра, сталися два вибухи наземних мін: перший - 8 квітня, а другий - через чотири дні (12 квітня, - ред.). Він додав, що не відразу стало зрозуміло, що стало причиною вибухів.

"Ми живемо в позиковий час, коли йдеться про ядерну безпеку і безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Якщо ми не вживемо заходів щодо захисту станції, то рано чи пізно наше везіння закінчиться, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людей і навколишнього середовища", - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Нагадаємо, біля четвертого енергоблока на ЗАЕС вибухнула російська міна. Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагалися замість слідів.

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